Kunststof vaten met drugsafval aangetroffen, politie zoekt getuigen

De vaten zijn rond 14.45 uur door een voorbijganger aangetroffen. Uit de eerste onderzoeken blijken de vaten gevuld te zijn met afval afkomstig van de productie van synthetische drugs.

De politie is dan ook op zoek naar mensen die mogelijk iets verdachts gezien hebben tussen dinsdag 5 mei 20.00 uur en woensdag 6 mei 12.00 uur. Heeft u de vaten toen toevallig al gezien, of zag u wellicht een verdachte situatie? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.