Man aangehouden na achtervolging, politie zoekt getuigen

Rond 18.45 uur zagen agenten een voertuig rijden op het Kloosterplein in Breda. Na controle bleek dat de bestuurder geen rijbewijs zou hebben. De agenten besloten de bestuurder staande te houden. Zodra de bestuurder de agenten in zicht had, besloot hij er van door te gaan. De auto rijdt met hoge snelheid door de binnenstad van Breda, waardoor omstanders weg moeten springen om de auto te ontwijken. De agenten raken hem uit het oog, maar de auto wordt later Achter de Lange Stallen door een andere eenheid tegengehouden. De bestuurder van de auto, een 39-jarige man uit Breda, is aangehouden.