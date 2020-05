Drie verdachten aangehouden in onderzoek naar drugshandel

Vrijdagavond 15 mei werd op het politiebureau in Helmond een 18-jarige man uit de stad aangehouden. Hij meldde zich daar zelf omdat hij wist dat we naar hem op zoek waren.



Maandagmorgen 18 mei hielden we een 28-jarige Helmonder aan in een woning in de stad. Hij was daar vermoedelijk om drugs te verkopen. Bij hem werd een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. Hij was samen met een 25-jarige man uit Helmond. Deze is ook aangehouden.



Alle verdachten zijn ingesloten voor verder onderzoek. Politie en Openbaar Ministerie onderzoeken momenteel wat de rol is van de drie verdachten in het Helmondse drugsnetwerk.