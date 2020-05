Identiteit geweldplegers Vlijmen bekend; 3 mannen aangehouden

Vlijmen / Den Haag - Mede door de aandacht in opsporingsprogramma’s en in andere media, konden we vaststellen wie vermoedelijk de geweldplegers zijn, die met carnaval onder andere een 33-jarige man zwaar mishandelden bij een eetgelegenheid in Vlijmen. Het gaat om vier mannen uit Den Haag, van wie we er vanmorgen drie hebben aangehouden.