Aanhoudingen in reeks schietincidenten, onderzoek gaat volop verder

De schrik in de buurt is na het tweede incident groot. Er worden in de omgeving van de Jagthuisstraat mobiele camera’s geplaatst en de politie zal zichtbaar en onzichtbaar aanwezig zijn.

“We maken ons zorgen over dit fenomeen en geven vol gas om te zorgen dat het stopt. We moeten vol aan de bak om de oplopende reeks schietincidenten te stoppen en de verantwoordelijken te pakken. Dat kunnen we niet alleen, alle hulp van het publiek is welkom. Er zijn vele manieren om met de politie in contact te komen en informatie te delen”, aldus eenheidschef Fred Westerbeke.