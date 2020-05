Getuigen autobrand gezocht

De autobrand aan de Prins Frederiklaan gebeurde op maandag 18 mei rond 00:30 uur. Nadat de brandweer de brand had geblust, voerde de politie een sporenonderzoek uit. Ook speurhonden werden hierbij ingezet. Daarnaast doen agenten bij elke brand ook een buurtonderzoek.

Helpt u mee?

We zoeken getuigen van de autobranden. Heeft u maandagnacht iets verdachts gezien in de omgeving van de Prins Frederiklaan? Heeft u camerabeelden in uw bezit of gezien op social media (Facebook, WhatsApp, Instagram)? Neem dan contact met ons op via 0900 8844. Het is ook mogelijk om dit anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem. Dit is het onafhankelijke meldpunt waar u anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de veiligheid in uw omgeving. Meld Misdaad Anoniem is bereikbaar via 0800 7000.