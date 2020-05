Verdachte aangehouden na afdreiging en diefstal

De politie startte het onderzoek nadat in december 2019 meerdere aangiftes binnen kwamen van zaken in onder andere Apeldoorn en Twello. In maart 2020 kwam er nog een zaak bij uit Dronten. Al snel werd duidelijk dat in alle zaken contact tussen daders en slachtoffer werd gelegd via Bullchat. Na dit contact volgde vaak een afspraak bij een slachtoffer thuis. Eenmaal binnen doorzochten de daders de woning en dwongen zij het slachtoffer om bankgegevens af te staan. Zo kon er met de pas van het slachtoffer geld gepind worden. De slachtoffers zijn mannen tussen de 50 en 75 jaar.

Het onderzoek is nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.