Politie zoekt getuigen na schietincident aan de Limburgsingel in Arnhem

In de nacht van woensdag 15 op donderdag 16 april worden, rond 03.05, harde knallen gehoord. De volgende morgen blijkt dat deze knallen verwijzen naar een auto die beschoten is. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht van dit schietincident. Agenten hebben in de omgeving buurtonderzoek gedaan, er zijn getuigen gehoord die de schoten hebben gehoord en diverse camerabeelden zijn bekeken. Nader onderzoek toont aan dat een persoon omstreeks 03.05 uur komt aanlopen over de Serooskerkewal, via de Meliskerkestraat, de Limburgsingel in. Deze persoon loopt vervolgens terug langs een rij woningen en schiet verschillende keren op de auto die voor een woning geparkeerd staat. De verdachte loopt vervolgens dezelfde route weer weg, via de Meliskerkestraat de Serooskerkewal over.