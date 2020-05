Twee tieners aangehouden voor betaalverzoekfraude

De politie waarschuwt voor het fenomeen betaalverzoekfraude. Fraude met betaalverzoeken komt steeds vaker voor, ook bij veel jeugdigen. Een veel voorkomende vorm van fraude is zoals hierboven omschreven, de oplichter stuurt de verkoper een berichtje dat hij het aangeboden product wil kopen. De oplichter zegt vervolgens dat hij slechte ervaringen heeft met de bewuste verkoopsite, vanwege oplichters, en vraagt de verkoper zijn of haar identiteit te verifiëren. Dat kan door een eurocent over te maken. De oplichter stuurt dan een link naar een nepwebsite. Als de verkoper de cent overmaakt, worden de bankgegevens gestolen door de oplichter. De cent wordt niet betaald, dat was een smoes om een toegang te krijgen tot internetbankieren. Deze zaak is gestart met die vorm van betaalverzoekfraude. Het politiedistrict IJsselland neemt dit soort zaken hoog. Recent werkte het cyberteam Oost- Nederland en het Flexteam van IJsselland nog samen in een omvangrijk onderzoek naar fraude via WhatsApp.

Fraude met betaalmiddelen kent nog meer vormen. Hier leest u meer over andere vormen van fraude. Daarnaast vindt u ook tips ter voorkoming van andere soorten van fraude.