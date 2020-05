Hennepkwekerij opgerold dankzij oplettende burger

Een oplettende burger attendeerde de politie via Meld Misdaad Anoniem erop dat op dit adres mogelijk een hennepkwekerij aanwezig zou zijn. Rond 10:00 uur bezochten twee agenten het desbetreffende pand om een controle uit te voeren. Zij troffen in de kruipruimte onder het pand maar liefst 1200 planten aan. Dit, en een bedrag van €950 contant werd in beslag genomen. Op dat moment was er een persoon thuis, deze persoon is aangehouden.