Man ernstig gewond na val in het water; politie zoekt getuigen

Omstanders zagen de man in het water liggen en hebben hem direct op de kant getrokken. Het was onduidelijk hoe de veertigjarige man uit Almere in het water is gevallen en hoe lang hij daar lag. Vermoedelijk was hij onder invloed en vanaf de stoep in het water gevallen. Hij was echter niet aanspreekbaar, waardoor wij niet weten hoe hij exact in het water terecht gekomen is. De aanwezige omstanders hebben dit helaas ook niet gezien.

Heeft u iets gezien?

Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld, hopen we in contact te komen met getuigen die iets gehoord of gezien hebben. Was u op het Landvoogdpad in Almere die maandagavond? Heeft u daar een man zien lopen? Was deze alleen of in het gezelschap van iemand anders? Of heeft u andere informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het online tipformulier hieronder. Mocht u liever anoniem informatie willen geven, dan kan dat via 0800-7000.