Agressieve winkeldief aangehouden in Haarlem

Nadat de politie was gearriveerd zette het gedrag van de man zich voort. Hij bleek voor ruim 300 euro goederen bij zich te hebben zonder het betaald te hebben. Ook deed het winkelpersoneel aangifte van diefstal met geweld en bedreiging. De man, een 28 jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats, is aangehouden. Hij is nog steeds niet gehoord kunnen worden. Hij is inmiddels in verzekering gesteld.

2020100476