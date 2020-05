Automaatkrakers aangehouden in Den Helder

Tijdens de vlucht ontdeed het tweetal zich van hun jassen om herkenning op grond van kledingsignalement te voorkomen.

De motoragent wist het tweetal te achterhalen. Bij nader onderzoek bleek dat in de parkeergarage de betaalautomaat braakschade had. Het tweetal, een 36 jarige vrouw uit Heiloo en een 22 jarige man uit Amsterdam, is aangehouden. De jassen zijn in bosjes in de omgeving aangetroffen. Het inbrekersduo is ingesloten voor ander onderzoek.

2020100724