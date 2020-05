Man in gestolen auto aangehouden in Alkmaar

Ook de auto was gestolen bleek bij controle van het chassisnummer. De auto is tijdens een proefrit in Oldenzaal ontvreemd. De man, een 33-jarige man uit Apeldoorn, is aangehouden op verdenking van heling of diefstal van de kentekenplaten en de auto. Naast de vervolging voor deze feiten is hij bekeurd voor rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs, en moet hij nog drie boetes betalen die openstaan. De man is in verzekering gesteld en geniet onderdak bij de politie in het cellencomplex.

2020100297