Beelden ramkraak juwelier in Team West

In het programma Opsporing Verzocht worden beelden getoond van een brandstichting in het Alrijne ziekenhuis in Leiden en van een overval op het Kruidvat in Monster.



Ramkraak juwelier | Den Haag

Op dinsdag 4 februari rond 05.00 uur wordt bij een juwelier op de Dierenselaan in Den Haag een ramkraak gepleegd. Met een roodkleurige Toyota wordt de pui van de winkel geforceerd. Uit onderzoek is gebleken dat deze auto is gestolen op de Eindstede in Den Haag. In de uitzending tonen we camerabeelden van de twee verdachten.



Woninginbraak | Nootdorp

In het weekend van 11 en 12 januari zijn bij een woninginbraak in Nootdorp sieraden gestolen. Door gebruik te maken van een ladder wisten de vier verdachten binnen te komen. In de uitzending tonen we camerabeelden van de vier verdachten.



Diefstallen scooter en bromfiets | Zoetermeer

Bij diefstallen van een scooter en een bromfiets op woensdag 4 maart en vrijdag 6 maart in Zoetermeer zijn de verdachten op camerabeelden vastgelegd. Deze beelden worden getoond in de uitzending. Herkent u ze?



Groot geldbedrag weggenomen | Rijswijk

Op vrijdag 17 april dacht een 83-jarige vrouw dat het pinnen van 600 euro bij een geldautomaat in Rijswijk niet was gelukt en ging weg. Later kwam het geld er toch uit. Een tot nu toe onbekende vrouw nam het geld weg. Vorige week toonden we haar beelden geblured met de oproep zich vrijwillig te melden. Omdat dit niet is gebeurd worden de camerabeelden nu wel volledig getoond.



Overval Kruidvat | Monster

Op maandag 30 maart rond 07.00 uur is het Kruidvat aan de Zeestraat in Monster overvallen. Van de twee overvallers worden camerabeelden getoond in Opsporing Verzocht. De overvallers gingen er vandoor in een zwarte Volkswagen Up voorzien van het kenteken PZ-230-D. Deze auto werd tussen zondagavond 29 maart en maandagochtend 30 maart weggenomen vanaf de Schoolstraat in Montfoort .



Brandstichting Alrijne ziekenhuis | Leiden

Op woensdag 4 maart rond 21.30 uur is brand gesticht op de achtste etage van het Alrijne ziekenhuis in Leiden. In de uitzending van Opsporing Verzocht tonen we beelden van de dader. Het lijkt erop dat de dader via het trappenhuis omhoog is geklommen. Omdat de deuren van de verschillende afdelingen alleen te openen zijn met een toegangspas vernielde de man meerdere ramen.



Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.



Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald. Het programma Opsporing Verzocht vanavond om 20.35 uur op NPO1. De uitzending wordt herhaald op woensdag rond 16.30 uur op NPO2.