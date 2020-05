Op heterdaad coronamiddelendief aangehouden

Een melding rond 03.00 uur, dat op een bouwterrein aan de Kamperfoeliestraat twee mannen liepen die daar niets te zoeken hadden, bracht diverse politie eenheden naar die omgeving.

Het terrein werd door diverse agenten systematisch afgezocht, waarbij de 30-jarige verdachte, zonder woon- of verblijfplaats op heterdaad, met een kniptang in zijn hand werd aangetroffen. Ook werd op het terrein een auto aangetroffen die vol lag met gestolen goederen, waaronder een doos met isolatiejassen. Op de doos stond het adres van een verzorgingscentrum in de directe omgeving.

De tweede verdachte is niet meer aangetroffen. De auto met spullen is in beslag genomen.