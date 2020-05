Zwaar gewonde man aangetroffen; wie heeft iets gezien?

Rond kwart voor twee werd gemeld dat er in het portiek van woningen aan de Aarnoudstraat een zwaar gewonde man lag. Dit bleek een 39-jarige Pool te zijn. Agenten stelden direct een onderzoek in. Het slachtoffer had diverse steekwonden opgelopen en werd overgebracht naar een ziekenhuis.

Tijdens het onderzoek werd in de nacht een 37-jarige man aangehouden. Hij is eveneens afkomstig uit Polen. Na een verhoor is de man heengezonden. Hij is geen verdachte meer.