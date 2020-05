Aangehouden wegens drugsbezit

Aan de bestuurder van een van de auto’s werd een stopteken gegeven op de Aanwas in Oud Gastel. De bestuurder, een 38-jarige man die niet ingeschreven staat in een gemeentelijke basisadministratie in Nederland, overhandigde een rijbewijs, maar kon geen kentekenbewijs overleggen van de auto waarin hij reed. Hij verklaarde dat hij de auto had geleend. De controlerende agenten stelden een onderzoek in en troffen in de auto een gebruikershoeveelheid hennep aan. Ook werd een geldbedrag van enkele honderden euro’s aangetroffen en een blok hasj met een gewicht van ruim 87 gram.

De 38-jarige man is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Zowel de drugs als het cash geld zijn in beslag genomen.