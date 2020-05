Hennepkwekerij aangetroffen

Na een anonieme tip gingen agenten een kijkje nemen in de woning en troffen daar twee kweektenten aan met in totaal 149 hennepplanten aan. Ook werd door de politie geconstateerd dat de stroom die nodig was om de kwekerij in stand te houden buiten de meter om werd afgetakt. Het energiebedrijf heeft aangifte gedaan van de diefstal van stroom.

Een verdachte werd niet aangetroffen.