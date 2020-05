Campagne Gamechangers wegens succes verlengd

Aanleiding om de campagne te verlengen is dat de politie erin is geslaagd om digitaal in contact te komen met jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Floor Jansen, adviseur van het politieteam High Tech Crime: 'We weten deze jongeren naar ons online platform te halen. Een aantal van hen doet ook mee met de digitale challenges en een speciale FIFA cup. Via de challenges worden jongeren uitgedaagd en leren ze hoe ze cybercrime kunnen herkennen en hoe zij zich kunnen bekwamen in het ethisch hacken binnen een beveiligde omgeving.'