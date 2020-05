Opsporing Verzocht: explosie en schietincidenten in Rotterdam

Een team Grootschalige Opsporing (TGO) doet onderzoek naar de recente incidenten in Rotterdam-West en -Oost. Op 7 mei vielen er schoten op de Potgietersstraat. Later in mei werd geschoten op een winkel aan de Mathenesserdijk, een pand aan de Frits Ruysstraat en woningen aan de Van Galenstraat en de Jagthuisstraat. Op maandagochtend 18 mei vond in de laatstgenoemde straat een explosie plaats. De woning die het betrof was leeg, omdat hij na een beschieting (vier dagen eerder) was gesloten. Bij alle incidenten vielen geen gewonden.