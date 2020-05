Slachtoffer verkeersongeval Geleen is 26-jarige inwoner van Tilburg

Hij reed om tien voor half acht als bijrijder in een busje bestuurd door een 22-jarige man uit Vlijmen. De wagen reed de snelweg op richting Heerlen toen de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het busje rolde over de kop en kwam met een klap op de A76 terecht. Daarbij raakte het slachtoffer dusdanig bekneld dat hij enige tijd later overleed. De bestuurder, die niet errnstig gewond raakte, wordt vandaag gevraagd naar zijn relaas over de toedracht.