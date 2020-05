De Politiepodcast: De Blauwe Zuster

Schort aan, mondkapje op, faceshield, handschoenen... Het duurt maar ongeveer dertig seconden voordat Marinda beschermende kleding aan heeft en naar een patiënt kan, maar: ‘het is zo druk, dat dit even een pauze momentje is.' En daarna gaat ze hup, weer naar binnen en aan de slag. Het zijn maar een paar seconden om weer op te laden, maar die zijn hard nodig. 'Het is schrijnend om te zien. Sommige patienten moeten via beeldbellen afscheid nemen van hun kleinkinderen, dat is hartverscheurend.'



Goed gevoel

Marinda is van plan in het ziekenhuis te blijven werken zolang dat te combineren is met haar politie-opleiding. 'Ik vind het zorgen voor mensen gewoon ontzettend leuk. Iets goeds doen voor de samenleving en vooral voor de zwakkere medemens geeft me een heel goed gevoel.'



Beluister hier Marinda's hele verhaal in coronaspecial 6 van De Politiepodcast: Zuster in Blauw. Hier krijg je ook antwoord op de vraag: Mag je 112 bellen als je iemand opzettelijk ziet hoesten in het gezicht van een ander?