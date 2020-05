Aanhouding in onderzoek autobranden

Arnhem - Zaterdagmiddag heeft de politie een aanhouding verricht in het onderzoek naar de autobranden in de stad. In verband met de vele brandstichtingen, waarbij allerlei voertuigen maar vooral auto’s in brand werden gestoken, is er volop ingezet om de branden te doen stoppen. Er is ingezet op extra surveillances in de wijken en op onderzoek. De recherche kwam de verdachte op het spoor, waarop meteen is overgegaan tot aanhouding.