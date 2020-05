Twee aanhoudingen na steekincident Beverwijk

Agenten kregen rond 06.00 uur een melding dat drie jongemannen op de Meerstraat al enige tijd ruzie zouden hebben. Ook zouden bij de personen wapens zijn gezien. Op de Meerstraat werd niemand aangetroffen dus vervolgde de politie haar zoektocht. Bij het Stationsplein troffen de agenten drie personen aan die voldeden aan het signalement. Een van de jongens rende naar de auto en vertelde dat hij was neergestoken na een conflict met de Brabanders. De tieners werden daarna aangehouden en het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis. Bij een van de verdachten werd een balletjespistool aangetroffen die in beslag is genomen. De politie onderzoekt waarmee het slachtoffer is gestoken.

2020088053