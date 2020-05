Automobilist negeert stopteken en scheurt van Made naar Oosterhout

Made, Oosterhout - Een 19-jarige Oosterhouter is zaterdag 2 mei 2020 omstreeks 01.30 uur na een achtervolging door de politie op de Herendam in Oosterhout aangehouden. De automobilist negeerde een stopteken en reed verkeersgevaarlijk met hoge snelheden van Made naar Oosterhout. Er is bloed afgenomen om vast te stellen of de verdachte onder invloed was van drugs. Zijn rijbewijs is ingevorderd.