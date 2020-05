Man aangehouden na steekincident op straat

De politie kreeg op vrijdag 1 mei rond 18.20 uur de melding van het steekincident binnen. Daarop zijn direct meerdere eenheden naar de melding toegereden. De verdachte kon direct aangehouden worden. Het slachtoffer kreeg medische hulp en is overgebracht naar een ziekenhuis. De man is ernstig gewond. Ter plaatste is door de politie technisch en tactisch onderzoek gedaan. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau en vastgezet voor verder onderzoek.