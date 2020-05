Woning vernield, bewoner mishandeld

De politie kreeg zaterdag 2 mei 2020 omstreeks 01.15 uur een melding dat in een woning aan de Dongenseweg een man mishandeld was en er mensen flink doorgedraaid waren. De agenten troffen buiten vier mannen en een vrouw aan. Een van hen, een 33-jarige Pool, maakte een angstige indruk. Hij bleek mishandeld te zijn en had verwondingen aan zijn hoofd. Hij heeft met hulp van een tolk aangifte gedaan. Hij was rond 24.00 uur thuis gekomen en trof daar een enorme ravage aan in de woning en op zijn kamer. Hij zag dat beneden drie dronken landgenoten stonden, Door een van hen werd hij enkele keren met gebalde vuisten in het gezicht geslagen.