Politie onderzoekt diefstal met geweld

Nederweert - Een 56-jarige man uit Zwolle is zaterdagmiddag in Nederweert mishandeld en bestolen. De man had op de Eisenhowerstraat een afspraak gemaakt. Op de betreffende plek werd hij door drie onbekende mannen mishandeld en werd hem onder bedreiging met een vuurwapen een geldbedrag afhandig gemaakt. De drie belagers gingen er in een grijze VW Passat vandoor richting de Randweg.