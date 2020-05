Politie houdt twee verdachten woningoverval Valkenswaard aan

De buurman van het slachtoffer werd kort na middernacht opgeschrikt door hulpgeroep van het slachtoffer en zag drie mannen wegrennen. De getuige belde direct het alarmnummer 112. Hij ging naar de woning en verleende eerste hulp.

Gealarmeerde agenten zochten in de omgeving naar de overvallers en hielden even later bij de bushalte aan de Merendreef twee verdachten aan. Zij gedroegen zich dusdanig verdacht dat er voldoende grond was hen te arresteren. Zij zijn ingesloten op het bureau voor verder verhoor. De politie is nog op zoek naar de derde verdachte en onderzoekt de toedracht van de overval.