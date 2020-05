‘We geven de hoop niet op’

Naar aanleiding van de opgraving zijn er ruim tachtig nieuwe tips binnengekomen, die het coldcaseteam nog aan het onderzoeken is. Esther: ‘We controleren iedere tip, maar tot nu toe zit er niks concreets tussen. Het houdt me nog steeds bezig waarom we Tanja in januari niet hebben gevonden, want onze aanwijzingen waren heel concreet en we hebben vooraf zaken uitgebreid onderzocht. Ik hoop dat er een nieuwe of aangepaste tip binnenkomt waardoor we Tanja alsnog naar huis kunnen brengen. Niemand verdient deze onwetendheid, het is verschrikkelijk voor haar familie.’