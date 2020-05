Groninger aangehouden in cybercrime zaak

Criminelen gebruiken dergelijke geldezels om zelf buiten schot te blijven. In dit geval is dit dus niet gelukt en hebben we deze 21-jarige Groninger aangehouden. De verdachte was extreem behendig met het volle arsenaal aan digitale oplichtingsmethoden, van betaallink-fraude tot en met het versturen van nep aanmaningen via een zogeheten sms-bom. Met een sms-bom kan één bericht aan honderden ontvangers gelijk worden verzonden. De aanhouding van de man was op heterdaad; bij het binnen gaan van zijn verblijfsplek vond de politie een laptop waarop een ‘dashboard’ draaide met allerlei digitale oplichtingsmethoden. Er was een website in de lucht waar op dat moment niets vermoedende mensen naartoe kwamen. Dit domein is nog tijdens de doorzoeking offline gehaald, waardoor meer slachtoffers zijn voorkomen.