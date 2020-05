Drie mannen aangehouden Den Helder voor pinpasfraude

Den Helder - De politie in Den Helder heeft dinsdagmiddag rond 13.00 uur 3 mannen aangehouden in de Bremstraat. Een bewoonster was even daarvoor benaderd door een van hen met de mededeling dat een pakket onderweg was. De bewoonster diende voordat ze het pakket in ontvangst kon nemen een bedrag van één euro te pinnen. "Dat bedrag zou alleen per pin kunnen worden betaald vanwege de coronamaatregelen", zo stelde de beller, die zei uit naam van PostNL te handelen.