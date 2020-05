Getuigen gezocht beroving Zaandam

Het slachtoffer liep op het voetpad in de richting van de Zuiderzee, toen een vrouw van achteren haar tas greep en deze probeerde mee te nemen. Het lukte de verdachte echter niet om de tas los te trekken. Daarop maakte zij de tas open en pakte de portemonnee van het slachtoffer. De verdachte liep daarna weg in de richting van de Zuiderzee/ IJdoorn. De politie heeft in de omgeving gezocht en door middel van een Burgernetmelding omwonenden gevraagd om uit te kijken naar de vrouw, maar helaas is zij niet meer aangetroffen.



Voor het onderzoek naar deze beroving is de politie op zoek naar getuigen. Het slachtoffer beschreef haar belaagster als volgt:

- een vrouw van ongeveer 30 jaar oud

- rond de 1,75 meter lang

- getinte huidskleur

- kort, donker haar

- gekleed in een spijkerbroek en een blauwe jas



Bent u getuige geweest van de beroving? Heeft u de verdachte dinsdagmiddag rond 15:00 uur gezien in de omgeving van de Pascalstraat? Of heeft u andere informatie die kan helpen in het onderzoek? Neem dan a.u.b. contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.



2020101266