Identiteit overleden man Sint Maartensbrug bekend

Op 17 mei 2020 publiceerde de politie het volgende bericht:

Man overleden na aanrijding. Identiteit nog onbekend.

Sint Maartensbrug – Op de Grote Sloot is in de nacht van zaterdag op zondag, iets voor 01.00 uur, een man na een aanrijding overleden. De identiteit van het slachtoffer is op dit moment nog niet vastgesteld. De politie sluit niet uit dat het om een seizoenarbeider gaat en komt graag in contact met werkgever(s) en/of vrienden die iemand missen. Mogelijk is de man uit geweest en valt het op dat hij niet thuis is gekomen.

Na de aanrijding is een 20-jarige Pettenaar aangehouden en hij is voor nader onderzoek ingesloten. Bij de verdachte is een bloedproef afgenomen.

De Verkeersongevallen Analyse (VOA) van de politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.

2020099331