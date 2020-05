Man rijdt in op politieman

De achtervolging stopte op de Wierdijk, waar de verdachte zijn auto stil zette. Een van de politiemensen stapte uit de dienstauto en liep naar de passagiersdeur van de auto van de verdachte. Voordat hij daar was, gaf de verdachte gas en reed achteruit, waarbij hij tegen de politieauto aanbotste. Vervolgens zette hij de auto weer in zijn vooruit en stuurde recht op de politieman af die hem had willen controleren.

De politieman kon zich nog net op tijd in veiligheid brengen. Hij trok echter zijn pistool en schoot op een van de banden van de auto. De auto kwam even verderop tot stilstand op een brug, dat door paaltjes voor het verkeer was afgesloten.

De man werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. Bij het incident raakte niemand gewond. Als gebruikelijk wordt het vuurwapengebruik door de politie onderzocht.

