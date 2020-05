Aanhouding voor diefstal met geweld

Rond 16.30 uur kwam de melding binnen van diefstal aan de Vlamingstraat in Den Haag. De verdachte beroofde het slachtoffer van spullen die hij op dat moment uit zijn auto laadde. De auto van het slachtoffer stond op de kruising van de Grote markt met de Vlamingstraat. Toen het slachtoffer de jongen aansprak, kreeg hij een klap en raakte daardoor lichtgewond. De verdachte ging er hierna vandoor maar werd door een aantal oplettende getuigen gevolgd. Hierdoor kon de verdachte niet veel later op de Amsterdamse Veerkade worden aangehouden.



