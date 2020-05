Getuigen straatroof gezocht

Rond 17.15 uur liep het 26-jarige slachtoffer op het Lorentzplein ter hoogte van de Albert Heijn toen vier mannen hem plotseling aanvielen en hem tegen de grond werkten. Zij beroofden hem vervolgens van enkele persoonlijke eigendommen en gingen erna te voet vandoor via de Jan van der Heijdenstraat. Sindsdien zijn de vier mannen spoorloos.



Signalement verdachten

Van twee van de vier mannen is een signalement bekend



Man 1

Blanke huidskleur

Atletisch postuur

Donkerblond opgeschoren haar met een knot achterop

Tatoeage in zijn rechternek

Blauwe kleding



Man 2

Getinte huidskleur

Zwart opgeschoren haar met lange stekels bovenop

Groene trui en zwarte trainingsbroek



Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die getuigen waren van de straatroof. Heeft u informatie? Bel dan met de recherche via 0900-8844 of M 0800-7000.