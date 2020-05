Viertal gearresteerd voor handel en bezit van speed

Agenten zagen rond 20.00 uur een auto met drie inzittenden rijden. De auto met een Belgisch kenteken en de mannen werden gecontroleerd. In de auto werd een flinke hoeveelheid drugs gevonden en in beslag genomen. Het drietal werd aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiebureau gebracht. Het gaat om een 25-jarige man uit het Belgische Deinzen, een 42-jarige man uit Zelzate (B) en een 46-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het drietal is verhoord en zijn inmiddels heengezonden. Tegen de 42 jarige is proces-verbaal opgemaakt, hij heeft een dagvaarding ontvangen.