Auto gestolen en daarna in brand gestoken

De politie kreeg om 23.15 uur een melding dat op de Labbegatsevaartweg in de polder een auto in brand stond. Het bleek te gaan om een Mercedes Benz A-klasse 170. Het kenteken staat op naam van een bewoner in de wijk Zanddonk in Waalwijk. Hij vertelde de agenten dat hij de auto voor zijn woning had gezet. De auto is dus kennelijk gestolen en daarna in brand gezet. De politie stelt een nader onderzoek in.