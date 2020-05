Liquidaties en auto's ziekenhuispersoneel open gebroken - Bureau Brabant

Inbraken in auto’s van zorgmedewerkers St. Elizabeth Tweestedenziekenhuis

Tilburg – Terwijl in deze corona tijd zorgmedewerkers in een volgepakt Tilburgse Elizabeth Tweestedenziekenhuis voor het leven van patiënten vechten, wordt op dinsdagmiddag 24 maart van een aantal van hen op de parkeerplaats hun auto open gebroken en leeggehaald. De schade is groot, maar de verontwaardiging is misschien nog wel groter. We willen deze auto-inbrekers dan ook heel graag vinden. We laten u bewakingsbeelden zien, waarop we ook zien dat de daders eerst nog een paar kentekenplaten jatten en op hun auto schroeven. Kijk naar de beelden en bel als u ook maar een vermoeden heeft wie dit zouden kunnen zijn!



Liquidaties en pogingen daartoe onder de loep

Eindhoven – Grote beloningen zijn uitgeloofd voor informatie over twee liquidaties en acht pogingen daartoe in de regio Eindhoven, die in de afgelopen twee jaar werden gepleegd. De recherche denkt dat ze met elkaar te maken hebben en we laten u zien waaróm we dat denken. In chronologische volgorde nemen we u mee in tien zaken, waarbij we er twee uitlichten: de moorden op Toon Sweegers en Frank Kerssens. Heeft u vermoedens of informatie die u nog niet met ons heeft gedeeld? Deel het dan alsnog. Meer info vind je hier: Recherche ziet verband in zeker tien zware geweldsmisdrijven: denk mee



Wie zijn deze autoduwers

Boxtel – Wie zijn de 8 mannen die vorig jaar een auto vernielden door deze in een greppel te duwen op de Boxtelse Brede Heide? De daders hebben ruimschoots de tijd gehad om zich te melden. Dat hebben zij tot op heden niet gedaan. Daarom tonen we nu herkenbare beelden in Bureau Brabant. Kent u deze mannen? Laat dat aan ons weten én help mee om deze zaak op te lossen! Meer info vind je hier: Wie zijn de 8 mannen die auto in greppel duwen in Boxtel?



