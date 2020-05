Politie op zoek naar aanrander van jonge meiden

Volgens beide slachtoffers en getuigen gaat het om een blanke, op het oog kale man, die nog wel gemillimeterd haar zou hebben. Zij spreken over een stevig postuur met een bierbuikje. Hij wordt geschat op ongeveer 35 a 40 jaar en hij zou zo’n 1.70 a 1.75 meter lang zijn. Het lijkt erop dat de man de omgeving vrij goed kent en daarom vermoeden wij dat hij in de streek woont of daar regelmatig komt. We hebben aan de hand van de verklaringen van slachtoffers en getuigen een goed signalement van de dader. Ook hebben we een goed beeld van de auto waarin hij zich verplaatst.

De dader kwam in zijn handelen wat onhandig over. Hij geeft het beeld van iemand die waarschijnlijk niet goed weet hoe hij met vrouwen om moet gaan en misschien in het dagelijks leven moeite heeft om met vrouwen contact te maken.