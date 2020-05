Aantal topinkomens bij politie verder gedaald

Binnen de politie is de WNT van toepassing op de leden van de korpsleiding. Hun salaris voldoet al aan de regelgeving, maar nog niet in alle gevallen aan de WNT-norm in verband met de stapsgewijze afbouw volgens het wettelijke overgangsrecht. Daarnaast is van belang dat in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2015-2017 afspraken zijn gemaakt dat over een periode van vijf jaar (2018-2022) het voorwaardelijk pensioen van politiemedewerkers, dat voor 2006 is opgebouwd, onvoorwaardelijk wordt gemaakt (zogenaamde InkoopMax). Deze inkoop, die voor een grote groep politiemedewerkers geldt, valt niet onder de WNT-norm, maar moet wel in de WNT-rapportage worden meegenomen als de norm hierdoor wordt overschreden.

Voor de nieuwe korpschef geldt dat vanaf 1 mei 2020 wordt voldaan aan de WNT-norm (excl. InkoopMax).