Jaarverantwoording politie 2019: stijging aantal geregistreerde misdrijven

In het voorwoord, dat werd geschreven door Erik Akerboom als verantwoordelijke voor de operationele resultaten in 2019, staat de voormalig korpschef uitvoerig stil bij de moord op advocaat Derk Wiersum, de tramaanslag in Utrecht en het oppakken van Ridouan T. in Dubai. ‘Wie terugkijkt op 2019 kan niet om een aantal ingrijpende gebeurtenissen heen. Maandag 18 maart begint als een rustige dag als om 10.42 uur de melding via de porto binnenkomt: “schietincident in tram”. Vier onschuldige reizigers komen om het leven, de schutter slaat op de vlucht. Het scenario Manhunt ligt klaar voor uitzonderlijke situaties als deze en treedt in werking. Al enkele uren laten wordt de dader gepakt. Daar krijgen de collega’s terecht veel complimenten voor. […] En 2019 sloten we af met het geweldige nieuws van de arrestatie van Ridouan T. in Dubai. Dankzij een maandenlange speurtocht en in intensieve samenwerking met internationale collega’s. En niet veel later hadden we ook zijn belangrijkste handlanger te pakken.’



