Getuigen gezocht overval supermarkt

Medewerkers van de supermarkt waren het mobiele geldautomaat in de winkel aan het legen, toen twee mannen de winkel in kwamen. Zij dwongen met geweld en onder bedreiging van een vuurwapen gelijkend voorwerp de medewerkers het pinautomaat te openen. Nadat de slachtoffers hier gehoor aan hadden gegeven vertrokken de twee daders met een nog onbekende buit. Buiten stapten de verdachten op een zwarte scooter en reden op hoge snelheid weg in de richting van de Schinkelwaard.



Direct na de overval heeft de politie in de omgeving gezocht naar de daders en de hulp van burgers ingeschakeld door middel van een Burgernetmelding, maar helaas zijn de overvallers niet meer aangetroffen.



Getuigenoproep

Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. De twee verdachten droegen beide een donkergekleurde jas met capuchon en een zwarte integraal helm. Zij zijn op hoge snelheid weggereden op een zwarte Gilera-scooter met deels blauwe kappen en zonder kentekenplaat.



Heeft u rond 19:50 uur de twee mannen en/of de scooter gezien in de omgeving van de Winkelwaard? Of heeft u meer informatie die kan helpen in het onderzoek? Neem dan a.u.b. contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.



