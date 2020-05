Twee aanhoudingen na schietincident Oranjeboomstraat

Politieagenten kwamen snel op de melding af en probeerden de twee op te sporen. Meerdere wagens reden mee. Het zou gaan om een glimmende blauwe auto.

Even later kwam er een melding van een passant dat een bestuurder van een glimmende blauwe auto een vuurwapen op hem zou hebben gericht op de Krabbendijkestraat. Gelukkig was het kenteken bekend en werd dat in het ANPR volgsysteem gezet. Rond 17.30 zagen agenten de auto rijden en gaven een stopteken. Met een benaderingstechniek voor gevaarlijke verdachten (BTGV) zijn de twee op de Oldegaarde aangehouden. Ze hadden een gasdrukwapen in de auto liggen.

Twee aanhoudingen

Het gaat om een man van 21 uit Rotterdam en een vrouw van 19 jaar, ook uit Rotterdam. We zijn nog op zoek naar de man / getuige die vanmiddag op de Oranjeboomstraat uit de auto stapte. Weet u wie dat is of bent u die man? Meld het ons, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.