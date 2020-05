Mishandeling handhavers

Anderen werden geslagen en bespuugd. De politie hield ter plaatse twee personen aan. Het ging daarbij om een 17-jarige jongen en een 17-jarig meisje uit IJmuiden.

Omstreeks 17.00 uur kwam er een melding binnen dat er zou worden gevochten in de omgeving van ’t Kwelderpad. Vier handhavers gingen ter plaatse en troffen een groep jongeren aan. Er was geen sprake van een vechtpartij.

Een van de jongeren maakte aanstalte om vanaf de pier de zee in te springen. Nadat hij was gewaarschuwd dit niet te doen, sprong de jongen toch. Hierop werd hij aangesproken door de handhavers en moest zich legitimeren. De jongen wist zich los te rukken en ging er vandoor. Toen de handhavers de achtervolging over het strand inzetten, werden zij belaagd door een grote groep jongeren. Hierbij werd geslagen en gespuugd. Een handhaver moest met letsel aan kaak en tanden worden overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling.

De gealarmeerde politie kon ter plaatse twee verdachten aanhouden. Hun betrokkenheid bij het incident wordt onderzocht.cDe politie verzoekt getuigen zich te melden. De politie is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op tel.nr. 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). De politie is met name geïnteresseerd in foto- of videomateriaal, dat geupload kan worden via politie.nl/upload. Graag onder vermelding van het zaaksnummer 2020103042.

2020103042