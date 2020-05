Politie zoekt getuigen carjacking

Omstreeks 11.50 uur zat een 26-jarige Zaandammer met een vriend in zijn auto. De auto stond geparkeerd op een parkeerplek aan de Koopvaardijstraat. De mannen zaten rustig te praten toen plotseling drie mannen naar de auto kwamen lopen. Een van de mannen bedreigde het slachtoffer met een wapen en sommeerde hem uit te stappen. Voordat hij dat had kunnen doen, werd hij uit de auto getrokken en geslagen en gestompt. De passagier kon uitstappen en weglopen.



Na de beroving, gingen de overvallers er in de auto vandoor. De auto werd rond 13.30 uur teruggevonden in de omgeving van de Thijssehof. Van de daders ontbreekt nog ieder spoor.



2020102782