Politie zoekt getuigen mogelijke aanrijding

Omstreeks 22.30 uur kreeg de politie melding dat een vrouw op de rijbaan van De Vrede zou liggen. De vrouw was buiten westen en dus niet aanspreekbaar. Zij werd voor onderzoek en behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoewel er veel omstanders waren, bleek geen van hen het ongeval te hebben gezien. Uit technisch onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw vermoedelijk over het Tolpad vanuit Heemskerk in de richting van Uitgeest is gereden. Bij De Vrede is zij vervolgens rechtsaf geslagen. Mogelijk is zij tegen een stoeprand gereden en daarbij ten val gekomen. De mogelijkheid dat zij is aangereden (waarbij de betrokken bestuurder is doorgereden) valt echter niet uit te sluiten.



Getuigen kunnen bellen met 0900-8844.

2020103478