Verdachte diefstal vrachtauto aangehouden

De politie en Koninklijke Marechaussee namen direct strategische plekken in en korte tijd later werd de vrachtauto gezien tussen Kaag en Oude Wetering. De politie zette de achtervolging in. Kort voor de Schipholtunnel werd er vermoedelijk vanuit de vrachtauto, iets tegen de voorruit van de politieauto gegooid. De politie kon ondanks het kapotte raam de achtervolging voortzetten. Ever verderop stopt de vrachtauto en kan de verdachte worden aangehouden.



De bestuurder van de achtervolgende politiebureau is voor onderzoek naar het ziekenhuis gegaan. Hij bleek gelukkig geen glas in zijn ogen te hebben gekregen.



2020103509